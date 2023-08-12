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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ile bir araya geldi

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, vekaleten Bozüyük İlçe Kaymakamlığı görevini yürüten Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam Vekili Altay ile makamında bir süre görüşerek sohbet etti. Bozüyük'te yapılan belediye çalışmaları ile ilgili yapılan sohbetin ardından Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam Vekili Altay'a nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, vekaleten Bozüyük İlçe Kaymakamlığı görevini yürüten Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam Vekili Altay ile makamında bir süre görüşerek sohbet etti. Bozüyük'te yapılan belediye çalışmaları ile ilgili yapılan sohbetin ardından Başkan Bakkalcıoğlu, Kaymakam Vekili Altay'a nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Pazaryeri Bozüyük Altay Güncel Haberler

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