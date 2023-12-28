Bozova'da silah saklayan 5 zanlı gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, ruhsatı iptal edilmiş silahların kaybolduğu ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, silahların kayıp başvurusunda bulunan kişilerce saklandığı tespit edildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahları saklayıp kayıp ihbarında bulundukları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatı iptal edilmiş 3 tabancanın kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda kaybolduğu öne sürülen silahların kayıp başvurusunda bulunan kişilerce saklandığı tespit edildi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatı iptal edilmiş ve kayıp başvurusunda bulunulan 3 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör ve 543 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.