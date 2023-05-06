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Bozova'da otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Güncel Haberler

Bozova'da düğüne giden 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, 1 kişi de suda kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, 1 kişi de suda kayboldu.

Üçdirek Mahallesi'nde düğüne giden 4 kişinin içinde bulunduğu, Kerim Yılmaz'ın kullandığı 27 AJV 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Sürücü Yılmaz kendi imkanları ile yaralı kurtulurken, diğer 3 kişi suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışmayla Nadide ile Gülcan Yılmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, Bozova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şevket Baykuş'u arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Su İşleri Güncel Haberler

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