Bozova'da otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, 1 kişi de suda kayboldu.

Üçdirek Mahallesi'nde düğüne giden 4 kişinin içinde bulunduğu, Kerim Yılmaz'ın kullandığı 27 AJV 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Sürücü Yılmaz kendi imkanları ile yaralı kurtulurken, diğer 3 kişi suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışmayla Nadide ile Gülcan Yılmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, Bozova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şevket Baykuş'u arama çalışmaları sürüyor.