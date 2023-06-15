Bozova'da bir kişi kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kişi, sulama kanalında çırpınan kardeşini kurtarmak isterken boğuldu. İki kardeşin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ahmet Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı, Mustafa Polat'ı arama çalışmaları ise sürüyor.