Bozkurt ve Çardak'taki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
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Denizli'nin Bozkurt ve Çardak ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Bozkurt ve Çardak ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, diğerleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel