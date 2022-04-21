KASTAMONU - Bozkurt'u yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar ilkbaharla hızlandı

Sel felaketinin üzerinden 8 ay geçen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar ilkbaharla hız kazandı.

İlçede geçen yıl 11 Ağustos'taki şiddetli yağış nedeniyle 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın zarar gördüğü selin ardından alınan kararlar uyarınca yıkım işlemleri ve yeni binaların yapımı sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, temizlik çalışmalarının ardından kenti yeniden imar etmek için başlattıkları çalışmalara kış şartlarına rağmen aralıksız devam etti.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine, ilçede yürütülen çalışmaları anlattı.

İlçenin büyük bir sel felaketi yaşadığını hatırlatan Atıcı, "Tüm kurumlar şu anda ilçede. Sel afetinden sonra ilçemizin her köşesi şantiye alanı gibi. TOKİ'miz, AFAD'ımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz, Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz, DSİ'miz, İller Bankamız başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlar sahada." dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Atıcı, "Çalışmalar kapsamında ilçemizde yaklaşık 630 konut, merkezde 123 dükkan, 2 büyük tekstil fabrikası olmak üzere sanayi sitesinde 54 dükkan, ortaokul, pansiyon, sentetik sahamız, 500 kişilik kapalı spor salonumuz ve içinde ilçe emniyet müdürlüğümüzün de bulunduğu hükümet konağımızın inşaatı başladı. İnşallah sene sonuna kadar vatandaşlarımıza, hak sahiplerine evleri ve dükkanları teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

İhalelerin tamamlanarak yapım aşamasına geçildiğini vurgulayan Atıcı, "İlçemizde yapılmadık ihale kalmadı. Bütün şantiyeler kuruldu. Yaklaşık 1200 işçi inşaatlarımızda çalışıyor. Bütün ilçe şantiye alanı gibi." diye konuştu.

Kış boyunca mevsimsel şartların zaman zaman kendilerini zorladığını söyleyen Atıcı, ilkbaharın gelmesiyle çalışmaları daha kolay sürdüreceklerini düşündüğünü kaydetti.