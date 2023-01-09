Bozkurt'taki selde yıkılan apartmanın müteahhidinin yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde Ölçer Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle açılan davanın duruşması, ek rapor sonucunun beklenmesine karar verilerek ertelendi.

İnebolu Ağır Ceza Mahkemesinde, tutuklu sanığın bulunmadığı duruşmaya, yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. ile Ahmet E, Levent M, Salim T, Birgül S, Şükrü A. ve Ahmet E. katıldı. Şadi Y. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmaya DSİ'den çeşitli kademelerdeki 7 sanık da dahil oldu.

Müteahhit Mehmet Ö. savunmasında suçlamaları kabul etmediğini, önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrarladığını söyledi.

Ahmet E. ise ilçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde sadece Ölçer Apartmanı'nın yıkılmadığını söyledi.

Ölçer Apartmanı'nın diğer binalardan sağlam olduğunu savunan Ahmet E. "Kanal içerisinde kalması gereken ana akım bizim binamızın üzerinden geçti. Sel suyunun binanın temelini yıkmasıyla yıkıldı. Bina mevcut yönetmeliğe göre yapılmıştır. Zeminin etüdüne göre proje yapılmıştır." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti ek rapor sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde, müteahhitliğini yaptığı apartman yıkıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Ö, 18 Ağustos'ta tutuklanmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yıkılan Ölçer Apartmanı'nda 17 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de selde kaybolmuştu.