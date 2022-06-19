Bozkurt'taki sel felaketini anlatan fotoğraf sergisi İstanbul'da açıldı

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti tarafından Bozkurt ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde çekilen fotoğraflardan oluşan "Bir Fotoğraf Binlerce Hikaye" sergisi İstanbul'da açıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesinde büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlattı.

Bozkurt'ta devletin afet yönetiminde üst düzey müdahaleyi başardığını vurgulayan Çakır, "Afetin hemen ardından bölgemize gelen Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz vermiştik, inşallah kendilerinin de desteğiyle yıl dönümünde hasarın büyük oranda giderileceğini söylemiştik. Havaların düzelmesiyle beraber çok hızlı şekilde çalışmalara başladık. İnşallah yazın memleketinize geldiğinizde halkımıza söz verdiğimiz gibi Bozkurt'un inşasında çok ciddi aşamaya geldiğimize sizler de şahitlik edeceksiniz." dedi.

Allah'ın benzer afetlerden Türkiye ve insanlığı uzak tutması temennisinde bulunan Çakır, "Hem Sinop'ta hem Kastamonu'da hem de Bartın'da vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Kastamonu ???????Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederek, "Bazı anılar vardır ki onları ölümsüzleştirmek lazım. Bazı şeyleri hiç hatırımızdan çıkarmamamız lazım. Çünkü o bize bazı şeyleri mutlaka hatırlatır. Dolayısıyla fotoğraf da bunlardan biridir. Allah'ım bir daha böyle acı yaşatmasın, tek duamız da o yönde." diye konuştu.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan da Bozkurt'ta selin ardından yapılan çalışmaların devletin gücünü gösterdiğine işaret ederek, "Türkiye'nin her yerinden selden etkilenen bölgelere yardım yapıldı. Kısa sürede yaraların sarılmasının Türk milletinin başarısı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise organizasyonu gerçekleştirenleri tebrik etti.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz da hafızalardan silinmeyen o kara günlerin en büyük tanıklarından birinin bölgede fotoğraf çeken gazeteciler olduğunu belirterek, "O fotoğraflar arasından seçilen 50 fotoğraf ile bugün gelinen son durumu gösteren 10 fotoğraf karesi sergileniyor. Bu sergimizle hem yaşanan büyük acının unutulmamasını hem de farkındalık sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

Gün boyunca açık kalacak sergi, 25 Haziran'da Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde, 11 Ağustos'ta da Bozkurt'ta ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.