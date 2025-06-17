Bozkurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sentetik uyuşturucu madde imal eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Bozkurt ilçesinde B.K. ve Y.Ç'nin üzerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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