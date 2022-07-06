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Bozkurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Bozkurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 27 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 27 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra selden en çok etkilenen alanlar arasında bulunan İlişi köyünde ev ve iş yerlerindeki balçık ve suyu alınıyor.

Ezine Çayı'ndan kamyonlara yüklenen malzemeler ise çay yatağı dışına taşınıyor. İlişi köyünden geçen çay yatağı da DSİ ekipleri tarafından temizleniyor.

Askerler, AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri, apartmanların zemin katlarındaki çamuru temizlemek için de mücadele ediyor.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Devlet Su İşleri Kastamonu Bozkurt Güncel Haberler

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