BOZKURT'TA SELDE YIKILAN ÖLÇER APARTMANI'NIN MÜTEAHHİDİNE TAHLİYE - Haberler

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yıkılan, 17 kişinin yaşamını yitirdiği Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

Bozkurt'ta 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde çöken, 8 katlı ve 32 daireli Ölçer Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kayboldu. Selden sonra gözaltına alınan müteahhit Mehmet Özkan, 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı. Tutuklu sanık Mehmet Özkan ve tutuksuz 4 sanığın İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Özkan, duruşmada "Bu binanın yıkılmasında kusurum olduğunu düşünmüyorum. İddianameye konu taks ve kat değerlerine ilişkin olarak belediyeden aldığımız evrakları dosyaya sunduk. Taks ve kat değerine girmeyen merdiven boşluğu, balkon gibi değerlerde vardır. Rapor tanzim edilirken mimar olması gerekirken 3 tane inşaat mühendisi olmasından kaynaklı bu hususun gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Gerekirse yeniden bilirkişi raporu aldırılmasını talep ediyorum. Proje yapmak benim görevim değildir. Projeyi mimar yapar, ruhsatını belediye verir, bu kişiler suçlandıktan sonra en son suçlanacak kişi benim" dedi.

Diğer sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanık Mehmet Özkan, karartılacak delil olmaması ve tutuklulukta geçirilen süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında da adli kontrol tedbirleri devam ederken, duruşma ertelendi. (DHA)

KASTAMONU, (DHA)

==================================================

Demirören Haber Ajansı / Güncel