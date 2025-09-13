Bozkurt'ta Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol İçin Çalışmalar Başlatıldı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Bozkurt-Keşlik grup köy yolu için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına başladı. Heyelan sonucu ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışma yürütüyor.
Bozkurt-Keşlik grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Bölgede bulunan 5 köyün ilçeye ulaşımını sağlayan yolun açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Yolun kapanmasıyla köy ve mahallelerine ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel