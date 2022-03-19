Bozkurt'ta firari hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozkurt'ta firari hükümlü yakalandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Bozkurt'ta firari hükümlü yakalandı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

JASAT ve Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yağma" suçundan 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D'yi (51) akrabasının evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Denizli, Bozkurt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title