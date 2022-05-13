Bozkurt'ta çayın su seviyesinin yükselmesiyle zarar gören geçici köprü onarıldı - Haberler

Bozkurt'ta çayın su seviyesinin yükselmesiyle zarar gören geçici köprü onarıldı
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle zarar gören Bayramgazi köyündeki geçici köprü onarılarak ulaşıma açıldı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle zarar gören Bayramgazi köyündeki geçici köprü onarılarak ulaşıma açıldı.
Çayın Bayramgazi köyü mevkisinden geçen kısmına beton menfezlerle yapılan ve 6 Mayıs'taki sağanak nedeniyle zarar gören geçici köprünün onarımı tamamlandı.
Bozkurt Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çay yataklarındaki su seviyesinin düşmesinin ardından yürüttüğü çalışmanın tamamlanmasıyla, köprü ulaşıma açıldı.
Köprüyü kullanan Yaylatepe, Koşmapınar ve İbrahim köylerindeki vatandaşlar, bu süreçte ilçeye ulaşımı alternatif yollardan sağladı.
AA / Özgür Alantor - Güncel