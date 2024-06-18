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Bozkurt'ta 132. yılda bayram pilavı etkinliği düzenlendi

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 132 yıldır sürdürülen 'bayram pilavı' etkinliğinde, 118 kazan etli pilav katılımcılara ikram edildi. Bozkurt Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, ilçe sakinleri bir araya geldi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 132 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" etkinliğinde, 118 kazan etli pilav katılımcılara ikram edildi.

Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarının üçüncü günü düzenlenen etkinlikte, ilçe sakinleri bir araya geliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bozkurt Meydanı'nda etkinliğin 132. yılı dolayısıyla katılımcılara, 1500 kilogram pirinç ve 760 kilogram et kullanılarak 118 kazanda yapılan etli pilav, belediye personeli tarafından dağıtıldı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, yaptığı konuşmada, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Afetten sonra yaraların hızla sarıldığını belirten Ekmekci, "Devletimiz her kurumuyla, tüm kademeleriyle ilk andan itibaren sahadaydı. İnşallah her şey daha da güzel olacak." dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da ilçe sakinlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yanık, "Bugün yine atalarımızdan, büyüklerimizden bugüne kadar bize miras gelen gelenek göreneklerimizi yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabb'im nice bayramlara sağlıklı, sıhhatli, huzur içinde erişmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından başlayan pilav ikramı, 4 saat sürdü.

Kaynak: AA / Güncel

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