Bozkurt Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlid-i Şerif Okutulacak

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutulacak. Bozkurt Kaymakamlığı ve Bozkurt Belediyesi tarafından afetin yıl dönümü olan 11 Ağustos'ta, hayatını kaybeden vatandaşlar için Bozkurt Merkez Cami'sinde yarın saat 12.00'de Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programı icra edilecek. Şiddetli yağışın görüldüğü 11 Ağustos 2021'de ilçedeki Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de kaybolmuştu.