Bozkurt sel altında: Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor Bozkurt sel altında: Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bazı evlerin giriş katlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Bozkurt sel altında: Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bazı evlerin giriş katlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle yaşanan sel felaketinde bazı evlerin giriş katları su altında kaldı. Evlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için Afad, Jandarma Arama Kurtarma ve çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalarını gece yarısı da sürdürüyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer ise taşkın sonucu su baskını yaşanan bölgede incelemelerde bulundu. İhlas Haber Ajansı / Güncel Kastamonu Bozkurt AFAD Güncel Haberler

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