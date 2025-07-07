Bozdoğan'da Zeytinlikte Yangın: 2 Hektar Alan Zarar Gördü

Bozdoğan'da Zeytinlikte Yangın: 2 Hektar Alan Zarar Gördü
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar tarım alanının zarar gördüğü bildirildi.

7 SAATTE KONTROL ALTINDA: 2 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'ndeki saat 15.00 sıralarında zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. 2 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü belirtilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN(Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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