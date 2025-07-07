Bozdoğan'da Zeytinlikte Yangın: 2 Hektar Alan Zarar Gördü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar tarım alanının zarar gördüğü bildirildi.
7 SAATTE KONTROL ALTINDA: 2 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'ndeki saat 15.00 sıralarında zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. 2 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü belirtilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN(Aydın),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel