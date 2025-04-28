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Bozdoğan'da Roma Dönemine Ait 12 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Bozdoğan'da Roma Dönemine Ait 12 Tarihi Eser Ele Geçirildi
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 12 tarihi eser ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin mezar içerisinde buldukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıklarını belirleyen ekipler, E.Ö'yü müşteri aradığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst ve otomobilinde yapılan aramada 2 bronz sikke, altın yüzük, 5 bronz düğme, gümüş kemer tokası, gümüş çanta tokası, yağ lambası ve testi kapağı ele geçirildi.

Eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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