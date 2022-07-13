Bozdağ: "Türkiye'de darbeler, darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır" - Haberler

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Bozdağ: "Türkiye'de darbeler, darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır"

AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı. (1)

Bozdağ: "Bu ülkede darbe teşebbüsü ya da darbe ya da muhtıra rüyası görenlere, böyle rüya gördürmek isteyenlere cesaret verenler ve böyle rüya peşinde koşanlar bilmelidir ki artık Türkiye'de darbeler, darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır. Çünkü, Türk milleti 15 Temmuz'da kendi eliyle bu kapıları tamamen sonuna kadar kapatmıştır"

AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

Bekir Bozdağ Türkiye Güncel Haberler

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