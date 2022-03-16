Bozdağ: "Kadına yönelik şiddetle mücadele bizim bakanlığımızın birinci gündemidir"
AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın salona gelişi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ve komisyon üyelerini kabul etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın salona gelişi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ve komisyon üyelerini kabul etti. (1)