Bozdağ: "Kadına yönelik şiddetle mücadele bizim bakanlığımızın birinci gündemidir" - Haberler

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Bozdağ: "Kadına yönelik şiddetle mücadele bizim bakanlığımızın birinci gündemidir"

AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın salona gelişi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ve komisyon üyelerini kabul etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın salona gelişi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ve komisyon üyelerini kabul etti. (1)

Bozdağ: Kadına yönelik şiddetle mücadele bizim bakanlığımızın birinci gündemidir

Bozdağ: Kadına yönelik şiddetle mücadele bizim bakanlığımızın birinci gündemidir

Bozdağ: Kadına yönelik şiddetle mücadele bizim bakanlığımızın birinci gündemidir

AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Öznur Çalık, TBMM, Güncel, Haberler

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