Bozdağ'da Sonbahar Renkleri: Doğanın Görsel Zenginliği
İzmir, Aydın ve Manisa illerinde yer alan Bozdağ, sonbaharla birlikte ağaçların kızıl ve sarı tonlarıyla süsleniyor. Doğa yürüyüşçüleri için popüler bir rota olan Çatalköprü Mahallesi, muhteşem manzaralar sunuyor.
İzmir, Aydın ve Manisa illerinde yer alan Bozdağ'da sonbaharla birlikte kızılın tonları ve yeşile boyanan ağaçlar güzel manzaralar oluşturuyor.
Bozdağ üzerindeki Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü Mahallesi, dere ve kanyonlarıyla doğa yürüyüşçülerinin tercih ettiği güzergahlar arasında yer alıyor.
Sonbaharla birlikte kızılçam ormanlarından gelen yeşilin yanına farklı ağaçların kızıl ve sarı tonlarını da alan bölge, görsel zenginliğiyle dikkat çekiyor.