Bozdağ'da cadde ve meydan düzenlemesi çalışmaları başlıyor

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Bozdağ Mahallesi'nde cadde ve meydan düzenlemesi için çalışmaların başlayacağını bildirdi.

Mehmet Eriş, yaptığı yazılı açıklamada, Bozdağ'da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak cadde ve meydan düzenlemesi için 5 milyon liralık ihalenin 3 Mart'ta yapıldığını ve 6 Nisan'da yüklenici firmaya yer tesliminin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Doğal güzellikleriyle hem yaz hem de kış mevsiminde ziyaretçilerine zenginlikler sunan Bozdağ'ın tarihi ve doğal dokuya uygun biçimde cadde ve meydan düzenlemelerinin yapılacağın bildiren Eriş, Bozdağ'ın doğasıyla uyumlu, turistik zenginliklerinin ortaya çıkartılarak yeni bir çehre kazandırılacağını aktardı.

Yaklaşık 5,1 milyon liraya mal olacak proje çalışmalarının Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflendiğini bildiren Eriş, Bozdağ Kayak Merkezi çığ önleme projesinin de belli bir aşamaya geldiğini sözlerine ekledi.