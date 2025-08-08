Bozcaada'ya Giden İŞ İnsanı Halit Yukay'dan 4 Gündür Haber Yok

Bozcaada'ya Giden İŞ İnsanı Halit Yukay'dan 4 Gündür Haber Yok
Yalova'dan Bozcaada'ya yolculuk eden Halit Yukay'ın kaybolmasıyla ilgili olarak 'Arel 7' adlı kuru yük gemisinin kaptanı gözaltına alındı. 4 gündür süren arama çalışmalarından ise henüz bir sonuç alınamadı.

İZİNE RASTLANMADI

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43) kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T.'nin (61) yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturma sürerken, arama çalışmalarından 4'üncü günde de sonuç alınamadı. Çalışmalar günü boyu havadan ve denizden yürütülürken, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na ait KB 70, KB 46, KB 43 botları ile 81 ve 313 numaralı Sahil Güvenlik gemileri, havanın kararmasıyla birlikte Erdek Limanı'na döndü.

Zeki KARADENİZ/ ERDEK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
