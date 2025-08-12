Bozcaada'ya Giden İş Adamının Teknesine Çarpan Geminin İzleri Soruşturuluyor

LİMANA GELİNCE GEMİNİN BAŞ KISMINDAKİ İZLERİ KONTROL ETMİŞLER

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarına, 8'inci günde fırtına nedeniyle ara verilirken, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit limanına geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7'nin kaptanı C.T. ile yanındaki mürettebatın saat 04.17'de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup, tekrar gemiye baktığı görüldü.

Önünde belirgin sürtme izleri olduğu belirlenen geminin fotoğraflarıyla birlikte, bu görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

Haber-Kamera: Esra TÜRKER-Zehra BAYKAL-Zeki KARADENİZ/ERDEK (Balıkesir),