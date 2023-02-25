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Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

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Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, "26.02.2023 Pazar günü Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 26.02.2023 Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ege Denizi Çanakkale Gökçeada Bozcaada Güncel Haberler

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