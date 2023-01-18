BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

KUZEY Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

KUZEY Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında yarınki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında 3 gündür feribot seferleri yapılamıyor.