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Bozcaada ve Gökçeada'ya Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal!

Bozcaada ve Gökçeada'ya Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal!
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Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılacak feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., iptali duyurdu.

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, yarın Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Güncel
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