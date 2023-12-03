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Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gündür sefer yapılamıyor

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine dün fırtına nedeniyle iptal edilen tarifeli feribot seferleri bugünde devam eden lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gündür sefer yapılamıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine dün fırtına nedeniyle iptal edilen tarifeli feribot seferleri bugünde devam eden lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Dün de bölgedeki lodos fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti.

Konuyla ilgili Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Gökçeada Bozcaada Fırtına Ulaşım Hava Durumu Turizm Güncel Haberler

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