Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' iptali (2) - Haberler

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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' iptali (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' iptali (2)

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTALÇanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ile Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin...

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ile Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 ve 20.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 10.00 ve Geyikli'den saat 11.00 seferi iptal edildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Bozcaada, Tragger, Güncel, Haberler

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