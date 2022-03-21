BOZCAADA VE GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' İPTALİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ÇANAKKALE'de, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılacak feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi.
ÇANAKKALE'de, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılacak feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz nedeniyle Gökçeada ile Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.