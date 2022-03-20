Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli - Haberler

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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Demirören Haber Ajansı - Burak Gezen - Güncel
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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'deki poyraz nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'deki poyraz nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde poyrazın etkili olması nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine birçok feribot seferini iptal etti. Bozcaada-Geyikli hattında; Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00'deki feribot seferleri yapılırken, gün içinde diğer tarifeli seferler iptal edildi. Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00 seferi yapıldı. Kabatepe'den ise sadece saat 15.00 seferi yapılacak. Bu hatta da gün içindeki diğer tarifeli seferler iptal edildi.


Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Güncel

Ege Denizi, Kuzey Ege, Bozcaada, Gökçeada, Güncel, Haberler

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