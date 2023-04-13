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Bozcaada ve Gökçeada'da Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Bozcaada ve Gökçeada'da Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Güncel Haberler

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarınki bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den saat 15.00 seferleri iptal edildi; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılamayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ege Denizi Bozcaada Gökçeada Fırtına Yaşam Güncel Haberler

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