Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Bozcaada'da yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferleri yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)