Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli - Haberler

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Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

AA - Burak Akay - Güncel
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Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (AA) - Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler programdan kaldırıldı.

Buna göre Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00'da sefer yapılacak.

Her iki hattaki diğer seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Boğaz hattındaki güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Fırtına, Güncel, Haberler

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