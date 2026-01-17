Haberler

Bozcaada feribot hattındaki 2 sefer fırtına nedeniyle yapılamayacak

Güncelleme:
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında planned 2 sefer iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 23.00'teki seferler yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı tarifeye göre sürecek.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
