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Bozcaada Geleneksel Hayrı 25 Yıl Sonra Yeniden Düzenlendi

Bozcaada Geleneksel Hayrı 25 Yıl Sonra Yeniden Düzenlendi
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Bozcaada'da yaklaşık 25 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Geleneksel Hayır etkinliği, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen adalılarla coşkuyla kutlandı. Etkinlikte Mevlid-i Şerif okutuldu ve hayır pilavları dağıtıldı.

Bozcaada Geleneksel Hayrı, yaklaşık 25 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.

Adalıların el birliğiyle düzenlediği hayra katılanlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Hayırda bereketli bir yıl için Mevlid-i Şerif okundu.

Dört farklı noktada dağıtılan hayır pilavları ile sofralar paylaşıldı, çocuklar da kurulan oyun parkurlarında keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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