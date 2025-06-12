Bozcaada'da Yaz Dönemi Araç Geçiş Düzenlemesi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yaz sezonunda geçiş yapacak araçlara ilişkin düzenleme yapıldı.

İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar kapsamında, Geyikli-Bozcaada hattında 19-32 kişilik midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri, yaz sezonu boyunca yasaklandı.

Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri adaya geçiş yapabilecek.

Karar kapsamında bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.