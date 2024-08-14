Bozcaada'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.