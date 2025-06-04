Bozcaada'da Kurban Bayramı'nda Ağır Araç Geçişi Yasaklandı

Bozcaada'da Kurban Bayramı'nda Ağır Araç Geçişi Yasaklandı
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Kurban Bayramı boyunca kamyon, tır, iş makinası ve 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüslerin geçişine izin verilmeyecek. Trafiğin rahatlatılması için alınan kararlar duyuruldu.

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine Kurban Bayramı boyunca kamyon, tır, iş makinası, 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüsler ile midibüslerin geçişine izin verilmeyecek.

İl Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için 5-9 Haziran tarihlerindeki Kurban Bayramı tatili boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda adaya kamyon, tır, iş makinası, 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüs ile midibüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda, söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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