Haberler

Boş ham petrol tankerinin karaya oturduğu Bozcaada'da fırtına etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Umman bayraklı 'QENDIL' adlı ham petrol tankerinin etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturduğu bildirildi. Kıyı Emniyeti ekipleri, güvenlik önlemleri almakta ve ihtiyaç halinde kurtarma çalışmalarına başlayacak.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Umman bayraklı ham petrol tankerinin karaya oturduğu bölgede kuvvetli rüzgarın etkisi devam ediyor.

Aliağa'dan Yalova'ya giden 249 metre boyunda, 61,991 grostonluk "QENDIL" adlı ham petrol tankeri, bir süredir beklediği Bozcaada Demir Sahası'nda fırtınadan olumsuz etkilendi.

Tankerin, dün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek Polente mevkisinde karaya oturması üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-16" römorkörleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kuvvetli rüzgar Bozcaada'da etkisini sürdürürken, talep edilmesi halinde Kıyı Emniyeti ekipleri kurtarma çalışmalarına başlayacak.

Olay

"QENDIL" isimli tanker, dün Bozcaada Polente mevkisinde karaya oturmuş, olayın ardından bölgeye "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-16" römorkörleri sevk edilmişti.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada tankerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturduğu, geminin boş olması sebebiyle herhangi bir deniz kirliliğinin meydana gelmediğinin belirlendiği kaydedilmişti.

Öte yandan tankerin, 19 Aralık 2025'te Akdeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla vurulduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepki yağdı, soruşturma başlatıldı! Bedri Usta'da açıklama geldi

Yaptığı yorumla gündeme oturan Bedri Usta'dan açıklama var
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Hava bir anda değişecek! Kar yeniden geliyor, tarih de verildi
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Tepki yağdı, soruşturma başlatıldı! Bedri Usta'da açıklama geldi

Yaptığı yorumla gündeme oturan Bedri Usta'dan açıklama var
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız

Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı...