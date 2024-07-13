Bozcaada'da çöp döküm alanında yangın çıktı
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde belediyenin çöp döküm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2.5 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde belediyenin çöp döküm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2.5 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Bozcaada Belediyesi'nin çöp döküm alanında çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın metrelerce yükseldiği yangına kısa sürede müdahale edildi. Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonrasında, yangın 2.5 saat içerisinde kontrol altına alınabildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.