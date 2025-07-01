Bozcaada'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Yel Değirmenleri bölgesinde çıkan yangın, yerel ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına polis, belediye çalışanları ve vatandaşlar birlikte müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan yangın söndürüldü.

İlçede seyir terasının yer aldığı Yel Değirmenleri bölgesindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevleri görenler, durumu kaymakamlığa ve belediyeye bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, belediye ekipleri, işletmelerde çalışanlar ve vatandaşlar, alevlere yangın tüpleri ve su tankerleriyle müdahale etti.

Yangının ilerlemesini önlemek için kepçelerle sahada çalışma yapıldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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