Bozcaada'da Boşandığı Eşini Bıçakla Yaraladığı İddia Edilen Sanığın Yargılanması Başladı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde boşandığı eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" suçundan yargılanan tutuklu sanık Halil Karabıyık (36), müşteki Elif Gedik (35) ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Karabıyık, eski eşinden 2019'da boşandıktan 3 ay sonra ikinci evliliğini yaptığını ve eski eşinin bu evliliğini kıskandığını, parasının peşinde olduğunu öne sürdü.

Olay gününden bir gün önce oğlunu ve kızını telefonla aradığını, ulaşamayınca eski eşini aramak durumunda kaldığını, bir süre konuştuklarını daha sonra eşinin telefonundan kendisinin görüntülü arandığını anlatan tutuklu sanık, "Telefona bir adam çıktı. İkisi de alkollüydü, sarılmış öpüşüyorlardı. Bana küfür etmeye başladı. Bana 'Seni aldırırım.' dedi. Uzatmadım, kapattım. Arkadaşımın telefonundan eski eşimin babasını aradım. Babası 'Onun psikolojisi bozuldu. Sen onu idare et. Çocukların bana emanet.' dedi." diyerek savunma yaptı.

Olay günü kızını almak için Bozcaada'ya arkadaşı Batuhan Göztepe ile gittiğini anlatan tutuklu sanık, "Önce oğlumun çalıştığı yere gittim. Dayısıyla kavga ettiğini, annesinin yanına da sarhoş bir adamın geldiğini anlattı. Kız kardeşin var, annen düzgün birini bulsun dedim. Ben kızımı almaya gittim, tedirgin oldum böyle bir adamdan." dedi.

Konuşmak için oğlu ile eski eşinin işyerine gittiğini ifade eden tutuklu sanık Karabıyık, "Elif yine alkolüydü. Düzgün birini bul, ben kız çocuğumu böyle bir adama teslim etmem dedim. Eşyasını toplarken yüzüme tükürdü ve küfür etti. Amacım ufak da olsa zarar vermekti, niyetim öldürmek değildi. Öldürme niyetinde olsam boynuna, kalbine saplardım. Küçücük bir bayan ben bunu istesem her zaman öldürürüm. Bıçakla kovaladım, marketin içinde bıçakladım, pişmanım. " diye konuştu.

Tutuklu sanık Karabıyık ile eski eşi Elif Gedik'in küçük yaştaki çocukları U.K. (17) davada tanık olarak ifade vermek istemediğini belirtti.

Tutuklu sanık avukatı Mehmet Altın, eylemin çok net yaralama olduğunu, kasıt olsa elverişli bir silahla gerçekleştirilebileceğini savunarak, müvekkilinin "haksız tahrik altında yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki Elif Gedik ise eski eşinin uzun yıllardır kendisine şiddet uyguladığını, buna ilişkin hastane kayıtları, para ve uzaklaştırma kararlarının bulunduğunu söyledi.

Eski eşiyle anlaşmalı boşandığını ancak düzenli olarak nafaka ödemediğini ileri süren Gedik, şunları anlattı:

"2017'den beri 2. eşiyle birlikteydi. Ben ilk boşanma davasını 2017'de açtım, 2 yıl beni oyaladılar. İkinci eşine nikah kıyabilmek için benimle anlaşmalı boşandı. 2. eşine de şiddet uyguladığı için boşandılar. Söylediği gibi görüntülü arama olmamıştır. Olaydan bir gün önce konuşmak için beni aradı. Olay günü alkollü de değildim. İşyerimin önüne geldi. 'Dükkanı kapatıp topluyorsun' dedi. İşyerimin karşısında kimsenin olmadığı bir saatte beni parka götürmeye çalıştı. Ben gitmedim kaldırımda oturdum. Barışma teklifinde bulunuyordu. Teklifini kabul etmedim. Ağzıma tokat attı ve küfür etti. Beni öldüreceğini anladım. Cebinde bıçak vardı. Beni tek başıma götürmeye çalıştı. O sırada çalan telefonuna bakarken arkadaki markete doğru koştum ve eski eşim beni öldürecek diye bağırdım. Göğsüme hamle yaptı. Marketteki insanlar araya girdi. Akciğer, karaciğerimden hasar aldım, kaburgam kırıldı."

Başka bir suçtan tutuklu bulunan Batuhan Göztepe, duruşmada tanık olarak dinlendi. Göztepe'nin, duruşma sırasında anlattıkları ile savcılık ve emniyetteki ifadelerinin çeliştiği tespit edildi.

Avukat Altın, müvekkili Karabıyık, müşteki Elif Gedik ve olaydan bir gün önce Gedik'in yanında olduğu öne sürülen kişinin telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Söz konusu telefon kayıtlarının talep edilmesine, tutuklu sanık Karabıyık'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Nisan tarihine erteledi.