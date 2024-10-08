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Bozcaada'da Biyoçeşitlilik ve Çevre Sorunları Üzerine Çalıştay Düzenlendi

Bozcaada'da Biyoçeşitlilik ve Çevre Sorunları Üzerine Çalıştay Düzenlendi
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) öncülüğünde adanın biyoçeşitliliği ve çevre sorunları üzerine bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda, deniz koruma alanlarının ilan edilmesi ve çevre koruma önlemlerinin alınması gerektiği vurgulandı.

Çanakkale'nin Bozcaada'da ilçesinde, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) organizasyonunda, Bozcaada Kaymakamlığı ve Bozcaada Belediyesinin desteği ile adanın biyoçeşitliliği ve çevre sorunlarına yönelik çalıştay düzenlendi.

TÜDAV Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, açılış konuşmasında, vakıf olarak Ege Denizi sularında pek çok bilimsel çalışma yaptıklarını söyledi.

Araştırma gemilerinin Bozcaada'ya sıklıkla geldiğini, Bozcaada için böyle bir çalıştayın ilk olduğunu, bu çalıştayların devamının geleceğini ifade eden Öztürk, TÜDAV'ın uzun yıllar yürüttüğü Gökçeada denizel biyoçeşitlilik çalışmalarından alınacak dersler olduğunun altını çizdi. Öztürk, Bozcaada'da da denizlerde mercan resi?eri ve balıkçılığın sürdürülebilmesi için adanın kuzey bölgesinin deniz koruma alanı ilan edilerek koruma önlemlerinin alınabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Öztürk, etkin çalışmalar için Bozcaada ile işbirliğine hazır olduklarını hatırlatarak, çalıştay bildirileri ve sonuç önerilerinin Bozcaada Çevre Koruma ve Biyoçeşitlilik başlığı altında bir kitapta toplanacağını sözlerine ekledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise üniversite bünyesinde kurmak istedikleri Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi'nin yerinin Bozcaada olması için çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe de çevre korumaya verdikleri önemi hatırlatarak, ÇOMÜ ile ilişkilerini güçlendirdiklerini, ada için imar planları çalışmalarında üniversite ile işbirliğine gidileceğini belirtti.

Göztepe, adanın alt yapı ve çevre sorunlarıyla ilgili de bilgi vererek, "Türkiye'nin en batı köşesindeyiz ama kışın burada Şırnak'ın çığ düşmüş köyleri gibi yaşıyoruz." dedi.

Dört farklı oturumda gerçekleştirilen ve iklim değişikliğine de dikkatin çekildiği çalıştayda, "Geçmişten Günümüze Bozcaada", "Bozcaada'nın Karasal Biyoçeşitliliği", "Bozcaada'da Çevre Koruma" ve "Bozcaada'nın Denizel Biyoçeşitliliği" başlıkları altında 20 katılımcı sunum yaptı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

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