Bozcaada'da 27 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir yelkenli tekne içinde 27 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yelkenli tekne içinde 27 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden 'TCSG-23' Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan hareket halindeki 'Risus' isimli yelkenli tekne içinde 26'sı Suriye, 1'i Yemen uyruklu olmak üzere 27 kaçak göçmen ile 1'i Mısır ve 1'i Kazakistan olmak üzere 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE