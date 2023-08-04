Bozcaada'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, özel tekne içinde 27 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettikleri iddiasıyla iki şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Suriye ve Yemen uyruklu göçmenler kurtarıldı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, özel tekne içinde 27 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettikleri iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.
Sahil Güvenlik Batı Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bozcaada açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu "Risus" isimli yelkenli bir tekne tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-23" botuyla düzenlediği operasyonda, Suriye ve Yemen uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Teknedeki iki şüpheli ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.