Bozcaada'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, özel tekne içinde 27 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettikleri iddiasıyla iki şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Suriye ve Yemen uyruklu göçmenler kurtarıldı.