Bozcaada açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta bulunan 45 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-16 Bot Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botla ilerleyen bir grubu tespit etti.
Harekete geçen ekipler, bottaki 45 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekiplerin kıyıya getirdiği düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel