Üye Girişi
Haberler
Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Piyasaları sarsan sahte dolar iddiası için harekete geçildi

 Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?

O sözler Cübbeli'ye mi?

Bozayılar Sarıkamış'ta Kış Uykusuna Erken Yatmaya Başladı

Bozayılar Sarıkamış'ta Kış Uykusuna Erken Yatmaya Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bozayılar, Karadeniz Bölgesi'nden döndükten sonra bu yıl erken kış uykusuna yatmaya başladı. Uzmanlar, bozayıların göç alışkanlıklarını ve kış uykusu süreçlerini uydu vericileriyle takip ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırlarındaki ormanlarda yaşamını sürdüren bozayılar, beslenmek için gittikleri Karadeniz Bölgesi'nden dönerek erkenden kış uykusuna yatmaya başladı.

Sarıkamış ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında yiyecek bulmak amacıyla Artvin'in Şavşat ilçesi kırsalına göç eden bozayılar, sonbaharı da "sakin şehir" ünvanlı bu ilçenin çevresinde geçirdi.

İyi beslenip yağ depolayan ve yaklaşık 250 kilometrelik güzergahı takip ederek ekim-kasım aylarında Sarıkamış'a geri dönen ayılar, kar yağışının bu yıl erken yağması ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle kış uykusuna bir hafta erken yatmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 2006'dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayvanlarını araştıran Kuzey Doğa Derneği ekibinin 2023-2024 yıllarında uydu vericisi taktığı 12 bozayıdan 5'i kış uykusuna yattı, 7'si ise sarıçam ormanlarından gezmeye devam ediyor.

Uydu vericisi takılmayan bazı bozayıların bir kısmı ise ilçedeki çöplüklerde beslenmeyi sürdürüyor.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle Sarıkamış'ta bozayıları uydu vericileri sayesinde takip ettiklerini söyledi.

Sarıkamış ormanlarının karla kaplandığını ifade eden Çoban, "Bizler bozayıları takip etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2023-2024 yıllarında uydu vericisi takıp takip ettiğimiz bozayıların 5'i kış uykusuna yattı." dedi.

"Bozayılar buranın bayrak türü ve ülkemizin en büyük kara yırtıcısı"

Bozayılar açısından Sarıkamış ormanlarını değerlendiren Çoban, "Bozayılar buranın bayrak türü (koruma çalışmalarının yaygınlaştırılmasında ve habitatın korunmasında elçi görevi gören türler) ve ülkemizin en büyük kara yırtıcısı. Burada yaptığımız çalışmayla Sarıkamış'taki bozayıların nasıl hareket ettiklerini öğreniyoruz. Kış uykusunda neler yaptıklarını, hangi alanları daha ne kullandıklarını, hangi alanları uyumak için kullandıklarını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı bölgelere giden bozayıların da kış uykusu için Sarıkamış'a geldiklerini dile getiren Çoban, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla dünyada bozayıların göç ettiklerini ortaya çıkartmıştık. Bu ortaya çıkarttığımız veri aslında devam ediyor. Uydu vericisi taktığımız bozayıların bir kısmı göç etmeye devam ediyor, bir kısmı burada kalıyor. Bunun nedenlerini Sarıkamış'ta araştırmaya devam ediyoruz ama şu anki odağımız Sarıkamış'ta kışın gelmesiyle birlikte bozayıların kış uykusuna yatmaya başlamalarıdır."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
img

Arka Sokaklar'ın yıldızından RTÜK'ün cezasına tek cümlelik yorum
img

Kimliğini yenilemeyenler bu kurumda işlem yapamayacak
img

Dünyaca ünlü otomotiv devi iflas etmek üzere olduğunu duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.