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Bozayılar Sarıkamış’ta Çöpleri Karıştırarak Hayatta Kalmaya Çalışıyor

Bozayılar Sarıkamış’ta Çöpleri Karıştırarak Hayatta Kalmaya Çalışıyor
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan bozayılar, soğuk havalarla birlikte ilçe merkezine inerek çöp konteynerlerinden besleniyor. Yerel halk, ayıların tehlike arz ettiğini belirtiyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan bozayılar, havalar soğuyunca ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Sarıkamış'ın 2 bin 200-2 bin 800 rakımlı sarıçam ağaçlarının çoğunlukta olduğu ormanlık alanlarında yaşayan ve dünyanın tek göç eden ayıları olarak literatüre giren bozayılar, ilçedeki çöp konteynerlerinden beslenirken görüntülendi.

Yaz döneminde ormanlık alanlarda yaban meyvelerle beslenen bozayılar, sonbaharda kış uykusuna yatmadan besin depolamak için hazır yiyecek olarak gördükleri çöplerden besleniyor.

Son günlerde ormanlık alana yakın Tepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının olduğu bölgeye ve İnönü Mahallesi'ne gelen bozayılar, çöp konteynerlerini tek tek devirerek buldukları yiyeceklerle karnını doyurup ormana dönüyor.

TOKİ konutları sakinlerinden Şenay Vanlı, AA muhabirine, havaların soğumasıyla ayıların daha sık geldiğini belirterek, "Havalar soğuk olduğu için ormanda yiyecek bulamıyorlar. Buraya gelip çöp bidonlarını devirerek yiyecek arıyorlar, ama tehlike arz ediyorlar, insanlara saldırıyorlar." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Gökhan Karadağ ise bozayıların akşamları ikişerli, üçerli gruplar halinde mahalleye geldiğini anlattı.

Bunun bir tehlike oluşturduğunu dile getiren Karadağ, "Akşamları geç saatlerde mahallede gezmemiz mümkün değil. Kış yaklaşıyor hayvanlar orman içinde gıda bulamadığı için çöplere gelip gıda bulmaya çalışıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

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